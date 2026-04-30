В Госдуму и облдуму от Волгоградской области собрались 45 человек





Уже 45 человек от Волгоградской области изъявили желание стать депутатами Госдумы и регпарламента от партии «Единая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на промежуточные результаты предварительного голосования, которое сейчас проводит «ЕР».

В частности, пять человек претендуют на место покинувшего по решению суда облдуму Станислава Короткова по Кировскому одномандатному округу №18. А еще сорок человек выдвинулись на праймериз в надежде стать депутатами Госдумы. Среди них есть три действующих парламентария -Андрей Гимбатов, Евгений Москвичев и Виталий Лихачев.

Между тем, процедура голосования и выдвижения претендентов на депутатские мандаты продолжается. Так что желающих попасть в думы может оказаться еще больше.



