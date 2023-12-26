Происшествия

Под Волгоградом участковый бросился в ледяную реку и спас тонущего ребенка

Происшествия 26.12.2023 20:56
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26.12.2023 20:56


В рабочем поселке Городище в Волгоградской области 26 декабря едва не утонул 12-летний школьник. На счастье мальчика, оказавшегося в ледяной воде реки Мокрая Мечетка, к нему на помощь вовремя подоспел сотрудник ГУ МВД России по Волгоградской области.   

Днем 26 декабря в дежурную часть полиции поступил сигнал о нахождении ребенка в реке. Ближе всех к месту происшествия оказался участковый уполномоченный Ренат Хужахмедов. Он сразу бросился в воду, и, ломая руками тонкий лед, добрался до тонущего подростка, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По ее данным, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев к вечеру принял решение о награждении участкового уполномоченного полиции старшего лейтенанта полиции Рената Хужахмедова. Также награда будет вручена и сотруднику МЧС, спасавшему мальчика.  

В настоящее время ребенок находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.  

Видео: МВД России 

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