Полицейские спасли заблудившегося в метель жителя Саратовской области





В Саратовской области инспекторы ДПС спасли мужчину, который заблудился по пути домой из-за сильной метели. По информации ИА «СарИнформ», события разворачивались накануне на трассе Энгельс-Степное неподалеку от села Безымянное. Полицейские случайно заметили бредущего вдоль дороги человека.

– Мужчина рассказал полицейским, что работает а Энгельсе, а живет в Безымянном. С его слов, он задержался на работе, опоздал на последний автобус до своего села, в связи с чем решил отправиться до дома пешком, – сообщает саратовское издание. – Однако в пути его настигла метель. Он попытался остановить попутные машины, но все водители проезжали мимо.

Инспекторы ДПС довезли селянина до дома и посоветовали больше не повторять подобных путешествий. По данным «СарИнформа», расстояние от Энгельса до Безымянного составляет более 20 километров.