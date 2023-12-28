Спорт

«Мистер» Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

Спорт 28.12.2023 08:49
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28.12.2023 08:49


Волгоградский тренер Леонид Слуцкий накануне, 27 декабря, официально возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». 52-летний специалист возвращается к работе после своего ухода около года назад из казанского «Рубина», сообщает V102.RU.
Слуцкий приступит к выполнению непосредственных обязанностей в новой стране с 1 января. «Шанхай Шэньхуа» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате Китая.
- Тепло приветствуем мистера Слуцкого и его команду в «Шанхай Шеньхуа». Надеемся, он познакомится с командой как можно скорее и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем прогресса от молодых игроков, который будет достигнут за счет его помощи и совместных усилий, — гласит официальное заявление клуба «Шанхай Шэньхуа».
Отметим, что в 2004-2005 годах «Шанхай Шэньхуа» уже тренировал другой известный российский специалист Валерий Непомнящий.
Последней командой Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с конца 2019-го по ноябрь 2022-го года. За это время коллектив из Татарстана под руководством Леонида Викторовича вышел в квалификацию европейской Лиги Конференций, где по сумме двух матчей проиграл польскому «Ракову» и вылетел из соревнований. А в сезоне 21-22 в Российской премьер-лиге «Рубин» занял 15-е  место и отправился в ФНЛ. В 2023-м году Слуцкий занялся развитием карьеры в медиапространстве и принимал участие в нескольких аналитических и развлекательных программах о футболе и не только. Также напомним, что в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого.
Фото ФК «Рубин» Казань
 

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