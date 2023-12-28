«Мистер» Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

, — гласит официальное заявление клуба «Шанхай Шэньхуа».Отметим, что в 2004-2005 годах «Шанхай Шэньхуа» уже тренировал другой известный российский специалист Валерий Непомнящий.Последней командой Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с конца 2019-го по ноябрь 2022-го года. За это время коллектив из Татарстана под руководством Леонида Викторовича вышел в квалификацию европейской Лиги Конференций, где по сумме двух матчей проиграл польскому «Ракову» и вылетел из соревнований. А в сезоне 21-22 в Российской премьер-лиге «Рубин» занял 15-е место и отправился в ФНЛ. В 2023-м году Слуцкий занялся развитием карьеры в медиапространстве и принимал участие в нескольких аналитических и развлекательных программах о футболе и не только. Также напомним, что в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого.