Спорт

Волгоградские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке России

Спорт 27.12.2023 21:01
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27.12.2023 21:01


«Динамо-Синара» и «Каустик» сегодня, 27 декабря, узнали своих соперников на следующей стадии в Кубке России, сообщает V102.RU.
 
Динамовские гандболистки после волевой гостевой победы над «Ставропольем» в серии пенальти в предыдущем раунде в 1/4 встретятся с «Астраханочкой», которой дважды уступили в нынешнем сезоне Суперлиги. Первая игра состоится в Волгограде до 25 января, ответная в Астрахани до 30 числа того же месяца. Победитель двухматчевого противостояния  отправится в Финал четырех турнира, запланированный на начало апреля.
 
 Другие пары 1/4 финала:
«Черноморочка» - ЦСКА
«Лада» - «Луч»
«Ростов-Дон» - «Звезда»
 
Кроме того, по итогам  жеребьевки «Каустик» в 1/8 мужского Кубка страны сыграет на выезде с «Акбузатом» из Уфы. Напомним, башкирский клуб в текущем чемпионате оказался сильнее «химиков» во встрече первого круга в чемпионате - 34:28. В конце января состоится ответный поединок в рамках Суперлиги в Волгограде.
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 

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