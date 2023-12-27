



«Динамо-Синара» и «Каустик» сегодня, 27 декабря, узнали своих соперников на следующей стадии в Кубке России, сообщает V102.RU.

Динамовские гандболистки после волевой гостевой победы над «Ставропольем» в серии пенальти в предыдущем раунде в 1/4 встретятся с «Астраханочкой», которой дважды уступили в нынешнем сезоне Суперлиги. Первая игра состоится в Волгограде до 25 января, ответная в Астрахани до 30 числа того же месяца. Победитель двухматчевого противостояния отправится в Финал четырех турнира, запланированный на начало апреля.Другие пары 1/4 финала:«Черноморочка» - ЦСКА«Лада» - «Луч»«Ростов-Дон» - «Звезда»Кроме того, по итогам жеребьевки «Каустик» в 1/8 мужского Кубка страны сыграет на выезде с «Акбузатом» из Уфы. Напомним, башкирский клуб в текущем чемпионате оказался сильнее «химиков» во встрече первого круга в чемпионате - 34:28. В конце января состоится ответный поединок в рамках Суперлиги в Волгограде.