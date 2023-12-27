Расследования 27.12.2023 07:00
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27.12.2023 07:00
График работы почтовых отделений Волгоградской области изменится в новогодние праздники. Как сообщили V102.RU в региональном управлении «Почты России», 31 декабря станет выходным для отделений Почты России. 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 1 и 7 января у работников почты - выходной.В выходные дни сотрудники не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, предупредили в организации.
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