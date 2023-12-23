В больнице под Волгоградом скончалась годовалая девочка

Происшествия 23.12.2023 15:17
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23.12.2023 15:17
Волгоградские следователи проводят проверку по факту смерти грудного ребенка. Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.
По данным экстренных служб, девочка скончалась в Иловлинской ЦРБ 22 декабря. Младенца доставили в медучреждение 21 декабря с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что умершему младенцу был один год и два месяца.
- Ребенок поступил в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, наступил летальный исход, причина смерти будет установлена по итогам патологоанатомических исследований, - пояснили в облкомздраве.
Справка. Пищевые токсикоинфекции - острые кишечные инфекции, вызванные употреблением в пищу продуктов, содержащих микроорганизмы и их токсины.
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