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Участника ОПГ спустя 8 лет осудят в Волгограде за налет на салон «Ваше золото»

Расследования 21.12.2023 16:12
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21.12.2023 16:12


Краснооктябрьский районный суд Волгограда принял к рассмотрению уголовного дела о вооруженном налете на ювелирный салон «Ваше золото», совершенный в 2016 году. На скамье подсудимых предстанет житель Волгограда Завьялов С., задержанный в Москве после восьми лет скитаний. 

В 2016 году Завьялов С. в составе преступной группы, состоявшей из пяти человек, скрывая лицо под маской, совершил разбойное нападение на ювелирный магазин «Ваше золото» в Краснооктябрьском районе. Ворвавшись в магазин, двое следили за обстановкой, направив оружие на охранника и продавца магазина, а двое разбили молотками стекла прилавков, откуда похитили лотки с ювелирными изделиями на общую сумму 2 370 010 рублей, – говорится в материалах дела. – Один участник банды оставался на улице и контролировал их действия по радиосвязи.

В Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточняют, что ранее троим участникам банды Волгоградский областной суд уже вынес обвинительные приговоры. Кроме того, еще один налетчик за эти восемь лет скончался. 

–  Завьялов С. с 2016 года находился в розыске. Задержали подсудимого в Москве при проверке документов возле Кремля, – уточняют в пресс-службе судов. 

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