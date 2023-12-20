Экономика

Регулятор назвал причины подорожания яиц и мяса в Волгоградской области

Экономика 20.12.2023 12:54
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20.12.2023 12:54


В волгоградском отделении Банка России назвали причины ускорения годового роста цен на мясо птицы, яйца, свинину, говядину и питьевое молоко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на доклад регулятора по итогам ноября, это связано с ростом издержек животноводов, которые  вкладываются в отпускные цены. В частности,  подорожали импортные вакцины и кормовые добавки из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Обслуживание оборудования тоже стало дороже. Также из–за дефицита рабочей силы выросли затраты на оплату труда.
В целом же годовая инфляция в Волгоградской области в ноябре 2023 года ускорилась до 7,15% после 6,58% в октябре. Это было связано с увеличением издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг, а также повышением тарифов на проезд в поездах.
В сфере продовольственных товаров инфляция выросла до 7,50% после 6,29% в октябре в том числе из-за изменения цен на мясные и молочные продукты. Это в свою очередь произошло из-за удорожания сырья, а также упаковки и электроэнергии. Под влиянием данных факторов увеличились годовые темпы прироста цен на фарш и колбасные изделия. При этом замедлилось снижение цен на творог, а сливочное масло стало дороже в годовом выражении.
А вот годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре уменьшился на 0,15 процентных пункта  до 4,87% в основном за счет расширения предложения на некоторых рынках. На ситуацию благоприятно повлияли введенные правительством РФ  временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива.  А развитие отечественного производства, а также налаживание логистических цепочек и переориентация производителей на более доступные импортные и российские компоненты привели к изменению цен на косметические товары, одежду и обувь. Так, снизились цены на дезодоранты и женскую обувь, утверждают составители доклада. Замедлился также годовой рост цен на гели для душа, женскую одежду и мужскую обувь, сделали вывод эксперты.
Ситуация с инфляцией в сфере услуг более сложная. Этот показатель вырос в ноябре до 10,35% после 9,73% в октябре. Аналитики и этому нашли объяснение. 
– Произошедшее ранее ослабление рубля привело к удорожанию  средств и инструментов. В результате ускорился годовой рост цен на парикмахерские услуги. Однако, отмечено в докладе, это носило в основном компенсирующий характер. На протяжении двух лет цены на эти услуги повышались не так значительно и оставались относительно стабильными, – выдержка из доклада.
На рост инфляции в сфере услуг значительно повлияло подорожание билетов на поезда, которое произошло 1 декабря. Но так как билеты в основном приобретаются заранее, то это нашло отражение в инфляционных процессах по итогам последнего осеннего месяца, уточнили эксперты. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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