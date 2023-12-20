Регулятор назвал причины подорожания яиц и мяса в Волгоградской области

В сфере продовольственных товаров инфляция выросла до 7,50% после 6,29% в октябре в том числе из-за изменения цен на мясные и молочные продукты. Это в свою очередь произошло из-за удорожания сырья, а также упаковки и электроэнергии. Под влиянием данных факторов увеличились годовые темпы прироста цен на фарш и колбасные изделия. При этом замедлилось снижение цен на творог, а сливочное масло стало дороже в годовом выражении.
А вот годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре уменьшился на 0,15 процентных пункта до 4,87% в основном за счет расширения предложения на некоторых рынках. На ситуацию благоприятно повлияли введенные правительством РФ временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. А развитие отечественного производства, а также налаживание логистических цепочек и переориентация производителей на более доступные импортные и российские компоненты привели к изменению цен на косметические товары, одежду и обувь. Так, снизились цены на дезодоранты и женскую обувь, утверждают составители доклада. Замедлился также годовой рост цен на гели для душа, женскую одежду и мужскую обувь, сделали вывод эксперты.
Ситуация с инфляцией в сфере услуг более сложная. Этот показатель вырос в ноябре до 10,35% после 9,73% в октябре. Аналитики и этому нашли объяснение.
– Произошедшее ранее ослабление рубля привело к удорожанию средств и инструментов. В результате ускорился годовой рост цен на парикмахерские услуги. Однако, отмечено в докладе, это носило в основном компенсирующий характер. На протяжении двух лет цены на эти услуги повышались не так значительно и оставались относительно стабильными, – выдержка из доклада.