Волгоградцы за год выбросили на помойку 4000 автомобильных шин

Жители только одного - Дзержинского района Волгограда - с начала года вынесли на мусорку свыше 4000 автомобильных шин. Как сообщили V102.RU в городской администрации, такое количество старых покрышек с начала года с территории района было отправлено на переработку на регенератно-шиноремонтный завод.

Горожане бросают отработавшие свой срок шины возле контейнерных площадок, что делать категорически запрещено.

- Автомобильные покрышки являются опасным видом отходов, не относящимся к ТКО – его нельзя складировать на контейнерных площадках, он не подлежит утилизации на специализированных полигонах. Вопрос с утилизацией помогает решить соглашение с Волжским регенератно-шиноремонтным заводом, согласно которому предприятие принимает резинотехнические изделия для вторичной переработки, - пояснили в мэрии.

Районная администрация сегодня, 19 декабря, вывезла на переработку сразу 220 кубометров старых автомобильных покрышек. Для сравнения всего с начала года на переработку было отправлено 600 кубометров старых шин.

Сотрудники администрации отмечают, что автомобильные шины появляются возле контейнерных площадках сезонно, как раз в то время, когда автовладельцы меняют резину в связи с погодными условиями.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»