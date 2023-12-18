Спорт

Волгоградские ватерполистки неудачно закончили 2023 год в Суперлиге

Спорт 18.12.2023 14:15
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18.12.2023 14:15


Ватерполистки «Спартака» провели два неудачных поединка с «Буревестником» в Нижнем Новгороде, что не позволило им вырваться из аутсайдеров Суперлиги. Как напомнили V102.RU в клубе, перед выездом в Нижний Новгород  в 2 матчах в Ханты-Мансийске против «Югры» спартаковки заработали лишь очко, проиграв в основное время и по пенальти.
Впрочем, первая встреча против «Буревестника» положительных эмоций не принесла. Итог - поражение 9:14. Повторный поединок прошел по другому сценарию. Но  опять волгоградкам не удался стартовый отрезок. А далее вновь началась, ставшая уже привычной, погоня за соперницами.
Перед последней 8-минуткой волгоградки уступали со счетом 8:10, за минуту до сирены забросила  Анастасия Федотова, а затем счет  сравняла  Дарья Герзанич.  Однако  до пенальти дело не дошло. Всего за несколько секунд до конца встречи волгоградки пропустили обидный гол и проиграли с разницей в одно очко – 10:11.
Следующую игру волгоградские ватерполистки проведут лишь в конце января 2024 года. 

Фото комитета физической культуры и спорта Волгоградской области

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