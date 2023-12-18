Волгоградские ватерполистки неудачно закончили 2023 год в Суперлиге





Ватерполистки «Спартака» провели два неудачных поединка с «Буревестником» в Нижнем Новгороде, что не позволило им вырваться из аутсайдеров Суперлиги. Как напомнили V102.RU в клубе, перед выездом в Нижний Новгород в 2 матчах в Ханты-Мансийске против «Югры» спартаковки заработали лишь очко, проиграв в основное время и по пенальти.

Ватерполистки «Спартака» провели два неудачных поединка с «Буревестником» в Нижнем Новгороде, что не позволило им вырваться из аутсайдеров Суперлиги. Как напомнили V102.RU в клубе, перед выездом в Нижний Новгород в 2 матчах в Ханты-Мансийске против «Югры» спартаковки заработали лишь очко, проиграв в основное время и по пенальти.

Следующую игру волгоградские ватерполистки проведут лишь в конце января 2024 года.

Фото комитета физической культуры и спорта Волгоградской области



Впрочем, первая встреча против «Буревестника» положительных эмоций не принесла. Итог - поражение 9:14. Повторный поединок прошел по другому сценарию. Но опять волгоградкам не удался стартовый отрезок. А далее вновь началась, ставшая уже привычной, погоня за соперницами.Перед последней 8-минуткой волгоградки уступали со счетом 8:10, за минуту до сирены забросила Анастасия Федотова, а затем счет сравняла Дарья Герзанич. Однако до пенальти дело не дошло. Всего за несколько секунд до конца встречи волгоградки пропустили обидный гол и проиграли с разницей в одно очко – 10:11.