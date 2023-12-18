На юге Волгограда в частном секторе нашли обглоданный труп мужчины

Происшествия 18.12.2023 08:39
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18.12.2023 08:39
Страшную находку сделали в прошлую субботу в частном секторе Кировского района Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на свои источники, около дома № 1 на улице Катальповая в районе остановки «Угол парка» был обнаружен частично объеденный животными скелетированный труп мужчины. Личность погибшего устанавливается, как и обстоятельства его смерти.
В Волжском догхантеры разбросали на улицах мясо с гвоздями18.12.2023 09:28
Происшествия 18.12.2023 09:28
Два человека задохнулись парами бензогенератора на юге Волгограда17.12.2023 21:39
Происшествия 17.12.2023 21:39
«Взрывались колеса»: на стоянке в Волжском дотла сгорели два авто17.12.2023 21:08
Происшествия 17.12.2023 21:08
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом17.12.2023 12:49
Происшествия 17.12.2023 12:49
Иномарка сбила 5-летнего ребенка в Волгограде17.12.2023 11:52
Происшествия 17.12.2023 11:52
Источник: эвакуации после атаки БПЛА под Волгоградом не потребовалось17.12.2023 08:40
Происшествия 17.12.2023 08:40
Губернатор прокомментировал атаку беспилотников под Волгоградом17.12.2023 08:02
Происшествия 17.12.2023 08:02
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены БПЛА17.12.2023 07:49
Происшествия 17.12.2023 07:49
«Режут скот и птицу»: в селе под Волгоградом голодный шакал среди бела дня напал на собаку16.12.2023 18:58
Происшествия 16.12.2023 18:58
В Саратовской области сгоревший КАМАЗ вызвал затор на трассе16.12.2023 16:04
Происшествия 16.12.2023 16:04
На трассе под Волгоградом после ДТП с автобусом загорелась фура: видео15.12.2023 22:50
Происшествия 15.12.2023 22:50
Обгоревшая при пожаре волгоградка спустя неделю умерла в больнице15.12.2023 19:32
Происшествия 15.12.2023 19:32
Иномарку в ДТП с внедорожником отбросило на островок безопасности в Волгограде15.12.2023 16:27
Происшествия 15.12.2023 16:27
Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в Волгограде15.12.2023 13:36
Происшествия 15.12.2023 13:36
Иномарка после крутого виража влетела в ограждение у школы в Волгограде15.12.2023 10:25
Происшествия 15.12.2023 10:25