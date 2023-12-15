Двухметровый футболист из Москвы стал новым вратарем «Ротора»

В волгоградский «Ротор» пришел новый вратарь. Как сообщили V102.RU в клубе, Никите Чагрову – 28 лет. Он отличается внушительными размерами – его рост 201 см, а вес – 96 кг.

Никита - воспитанник спортшколы «Смена». В октябре 2011 года подписал свой первый профессиональный контракт с московским «Торпедо». Выступал за молодёжный состав «Ростова», «Чайку», «Авангард» и «Тамбов». Дебютировал за тамбовчан в РПЛ 26 сентября 2020 года в домашнем матче против «Спартака». В 2022 году продолжил свою карьеру в исландском клубе «Коурдренгир». Затем перебрался в казахстанский «Окжетпес», где тренировался под руководством Сергея Попкова.

В то же время «Ротор» покинул вратарь Сергей Самок. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Вратарь присоединился к волгоградскому клубу прошлой зимой. За «Ротор» Самок сыграл 18 матчей, из них 10 отстоял на ноль.

Фото: СК «Ротор»