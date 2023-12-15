Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в Волгограде

В Волгоградской области накануне маленький ребенок обварился горячим супом. Как стало известно V102.RU, трагическое происшествие случилось во Фроловском районе.

— Двухлетний мальчик дома, пока родители отвлеклись, опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Из хутора Терновка ребенка забрали в Волгоград в 25-ю больницу, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах. — У малыша страшные ожоги тела и лица, сильно пострадали ножки.

В комитете здравоохранения Волгоградской области на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что пострадавший ребенок, доставленный в больничный комплекс скорой помощью, находится в отделении реанимации.

— Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, — добавили в облздраве.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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