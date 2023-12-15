Происшествия

Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в Волгограде

Происшествия 15.12.2023 13:36
0
15.12.2023 13:36


В Волгоградской области накануне маленький ребенок обварился горячим супом. Как стало известно V102.RU, трагическое происшествие случилось во Фроловском районе. 

— Двухлетний мальчик дома, пока родители отвлеклись, опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Из хутора Терновка ребенка забрали в Волгоград в 25-ю больницу, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах. — У малыша страшные ожоги тела и лица, сильно пострадали ножки.      

В комитете здравоохранения Волгоградской области на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что пострадавший ребенок, доставленный в больничный комплекс скорой помощью, находится в отделении реанимации. 

— Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, — добавили в облздраве. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

В Волгограде спасают двухлетнего малыша, выпившего уксус

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.12.2023 10:25
Происшествия 15.12.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2023 10:22
Происшествия 15.12.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2023 09:22
Происшествия 15.12.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 19:44
Происшествия 14.12.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 16:15
Происшествия 14.12.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 12:30
Происшествия 14.12.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 11:17
Происшествия 14.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 09:38
Происшествия 14.12.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 18:06
Происшествия 13.12.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 15:18
Происшествия 13.12.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 14:01
Происшествия 13.12.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 11:33
Происшествия 13.12.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 08:17
Происшествия 13.12.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2023 18:10
Происшествия 12.12.2023 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2023 14:50
Происшествия 12.12.2023 14:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:55
Поезд Деда Мороза прибудет в Волгоград 23 декабряСмотреть фотографии
15:38
Облдепутаты торжествуют в Волгограде по случаю 30-летия парламентаСмотреть фотографии
15:24
Замом мэра Волжского Игоря Воронина назначили обворожительного учителяСмотреть фотографии
15:00
Опытный чиновник возглавил в Волгоградской области район с коптящим заводомСмотреть фотографии
14:35
Осталось чуть-чуть: на станции «Комсомольская» в Волгограде установили чуткие эскалаторыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградка лишилась прав из-за бесчувствия на дорогеСмотреть фотографии
13:36
Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:34
Госдума РФ прошлась по яйцам на финальном заседании уходящего годаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский «Каустик» безнадежно проиграл ЦСКАСмотреть фотографии
13:25
Исследование: треть россиян планируют покинуть города на новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде скончалась экс-солистка музтеатра Мадина ГалимхановаСмотреть фотографии
12:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и КавказаСмотреть фотографии
12:20
Траву гармалу изымают на границе с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»Смотреть фотографии
11:31
Прощание с Владимиром Иващенко пройдет в соборе Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Ведомые инкогнито безработные из Подмосковья получили срок под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Иномарка после крутого виража влетела в ограждение у школы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
«Это просто ад!»: город Котово в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде таксист протаранил автобус и маршрутку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
«Как будто мы в Дубае»: в парке Волгограда осины обрезали под пальмыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Сталевар «Красного Октября» Павел Соловьев награжден знаком «Почетный наставник»Смотреть фотографии
07:49
В Волгоградской области отобрали новобранцев для Президентского полкаСмотреть фотографии
22:04
«Динамо-Синара» обидно проиграло «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:12
Под Волгоградом откопали могилу сарматов 1 века н.э.Смотреть фотографии
20:40
В Росводресурсах оправдались за обмеление Волги после прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
20:14
Спортшкола «Ротор» объявила бесплатный набор девочек и мальчиковСмотреть фотографии
19:44
«Почему вы не на СВО?»: в Волгограде неизвестные расстреляли двух бездомных собакСмотреть фотографии
19:16
Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Владимира ИващенкоСмотреть фотографии
19:01
Волгоградских чиновников отправят к фермеру после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
18:29
Школы Волгограда внепланово проверяют на случай диверсий или нападенийСмотреть фотографии
 