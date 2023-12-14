Волгоградца арестовали на сутки за пьяную истерику в ТРК «Парк Хаус»

Дзержинский районный суд Волгограда постановил арестовать на одни сутки 38-летнего местного жителя за мелкое хулиганство в общественном месте. Как сообщили V102.RU в районном суде, административное наказание вынесено сегодня, 14 декабря, за правонарушение, совершенное 13 декабря.

Установлено, что мужчина, находясь в ТРК «Парк Хаус», скандалил, выражался грубой нецензурной бранью, громко кричал и на замечания окружающих граждан не реагировал.

В торговый комплекс вызвали полицейских, которые задержали скандалиста. Мужчина, как выяснилось, находился в состоянии сильной степени опьянения. В суде он пояснил, что смутно помнит события предыдущего дня. Однако вину признал и раскаялся в содеянном, что было учтено судьей в качестве смягчающего обстоятельства.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.