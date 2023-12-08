На стадионе «Динамо» в Волгограде снесут гандбольный зал





В Волгограде на стадионе «Динамо» построят новый гандбольный зал. Старое сооружение, сообщает ИА «Высота 102», снесут. Об этом заявила директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян журналистам Никите Воронову и Адилю Зодорову в программе, вышедшей в радиоэфире ГТРК «Волгоград-ТРВ».

В Волгограде на стадионе «Динамо» построят новый гандбольный зал. Старое сооружение, сообщает ИА «Высота 102», снесут. Об этом заявила директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян журналистам Никите Воронову и Адилю Зодорову в программе, вышедшей в радиоэфире ГТРК «Волгоград-ТРВ».

Старый зал, который возводился как временный, уже давно перестал отвечать современным требованиям, пояснила Стелла Вартанян. Проблемы ощущали и болельщики, которые приходят на матчи «Динамо-Синара». Так, зимой там весьма прохладно из-за надувных опорных конструкций, кроме того, он не подходит для использования звуковой аппаратуры.Новое здание появится на месте нынешнего гандбольного зала – оно будет просторным, светлым, современным и теплым, заверила Стелла Вартанян. В нем с комфортом смогут разместиться 1,5 тысячи зрителей. Проект нового зала, в котором учтены пожелания и требования для проведения соревнований на высшем уровне, уже утвержден. Работы по демонтажу старой площадки и возведению новой начнутся уже в ближайшее время.В минувшие выходные бело-голубые провели в гандбольном зале прощальный матч. Следующая игра «Динамо-Синары» и «Астраханочки» состоится 14 декабря в ФОК «Молодежный» в Кировском районе. По словам Стеллы Вартанян, гандболистки будут использовать для домашних встреч также другие площадки – в училище олимпийского резерва, а также в спортзале имени Акопяна в Дзержинском районе.