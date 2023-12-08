На стадионе «Динамо» в Волгограде снесут гандбольный зал

Новое здание появится на месте нынешнего гандбольного зала – оно будет просторным, светлым, современным и теплым, заверила Стелла Вартанян. В нем с комфортом смогут разместиться 1,5 тысячи зрителей. Проект нового зала, в котором учтены пожелания и требования для проведения соревнований на высшем уровне, уже утвержден. Работы по демонтажу старой площадки и возведению новой начнутся уже в ближайшее время.
В минувшие выходные бело-голубые провели в гандбольном зале прощальный матч. Следующая игра «Динамо-Синары» и «Астраханочки» состоится 14 декабря в ФОК «Молодежный» в Кировском районе. По словам Стеллы Вартанян, гандболистки будут использовать для домашних встреч также другие площадки – в училище олимпийского резерва, а также в спортзале имени Акопяна в Дзержинском районе.