Волгоградский «Спартак» в Казани упустил лидерство мужской Суперлиги





Две команды ватерпольного волгоградского «Спартака» неудачно провели тур в российском чемпионате, завершившийся накануне, 9 декабря. Оба коллектива в гостевых спаренных матчах уступили казанскому «КОС-Синтезу» и ханты-мансийской «Югре», сообщает V102.RU.













Девушки, в свою очередь, начинали основной этап Суперлиги в Ханты-Мансийске в противостояниях с «Югрой». Хозяйки повели со счетом 2:0 в стартовой четверти. Подопечные Александра Гайдукова отыгрались благодаря голам Татьяны Толкуновой и Анны Исаковой. «Югра» снова вышла вперед благодаря реализации пенальти. Вторая восьмиминутка завершилась вничью 3:3. За «Спартак» забросили Наталия Бронникова, Анастасия Федотова и капитан Ольга Лупиногина.









Подопечные Владимира Карабутова до выезда в столицу Татарстана лидировали в турнирной таблице. Следом за ними шло астраханское «Динамо», а «Синтез» расположился на третьей позиции. Напомним, в первом круге действующие чемпионы страны дважды обыграли своих соперников по финалу прошлого сезона - в основное время и в серии пенальти.Первая встреча второго круга началась с точного попадания капитана волгоградцев Михаила Рудая. Хозяева достаточно оперативно сравняли, но Рудай вскоре забросил и второй мяч, реализовав большинство. Следом Константин Киселев поразил цель и увеличил преимущество гостей. Однако «Синтез» проявил характер и их ватерполисты отличились дважды подряд. Снова вывел красно-белых вперед Артем Ашаев, а игрок клуба из Татарстана Арслан Закиров ответил на это реализацией пенальти, переиграв спартаковского голкипера Петра Федотова.В конце стартовой восьмиминутки казанцы забили два безответных гола и ушли отдыхать в роли лидеров - 6:4. Во второй четверти команды разошлись миром — 2:2. За волгоградцев набрали очки Роман Усов и Артем Ашаев. В следующем периоде отрыв хозяев увеличился до трех мячей. «Спартак» пытался догнать оппонентов в заключительном отрезке, но у них это не получилось. Хозяева достаточно спокойно довели дело до итоговой победы -14:10.Ответная игра красно-белым, откровенно говоря, совершенно не удалась. «Синтез» открыл счет, а сравнял Сергей Буланаев, отметившийся с пятиметрового. Однако до большого перерыва казанцы шесть раз подряд поразили ворота спартаковцев, на что те ответили лишь точным выстрелом Максима Шулева в контратаке. В последнем периоде Роман Усов оформил хет-трик, Артем Жабкин - дубль, а ещё один балл набрал Тимур Шайхутдинов. Это только лишь сделало повторное поражение с менее разгромным счетом. 15:9 — снова выиграл «КОС-Синтез».Таким образом, «Спартак» завершил 2023 год на втором месте, уступив лидерство «Динамо». В следующем туре, который состоится уже в середине января, красно-белые дважды в родном бассейне примут московский МКСШОР «Восток».В третьем периоде хозяйки четыре раза поразили ворота соперниц. Только лишь Лупиногина отметилась точным попаданием в ответ. В финальной четверти красно-белые пытались догнать «Югру» и даже в какой-то момент сократили отставание до минимума. К сожалению, немного не хватило гостьям уйти от поражения. 11-9 — победа коллектива из Ханты-Мансийска.В повторной встрече хозяйки вырвались вперед, но еще до первого перерыва Александра Липина и дубль Анастасии Федотовой помогли «Спартаку» установить преимущество. Во второй четверти забили Дарья Герзанич и снова Федотова, однако счет к большому перерыву был уже в пользу клуба из Югры — 6:5. Третий период волгоградки провалили и им пришлось в заключительном отрезке проявлять характер и спасать поединок. Хет-трик оформила Толкунова и дубль на счету Лупиногиной. На последней минуте матча хозяйки сравняли и основное время закончилось вничью — 10:10. В серии пенальти выиграла команда из Ханты-Мансийска и общий счет игры -13:11 в их пользу.Женский «Спартак» в следующем туре 15 и 16 декабря встретится в Нижнем Новгороде с местным «Буревестником».