Сначала дышали в спину. «Динамо-Синара» с крупным счетом проиграло «Ростов-Дону»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 9 декабря, в очередном туре Суперлиги уступили на выезде серебряным призерам прошлого чемпионата, а также лидеру и одному из фаворитов нынешнего розыгрыша «Ростов-Дону» со счетом 18:31. Это уже третье поражение подряд бело-голубых, которые продолжают оставаться на седьмом месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.





Под занавес тайма забила Елизавета Дудкина, а Дувакина отразила пенальти. До ухода в раздевалку команды обменялись заброшенными мячами. Записали на свой счет по результативному действию Марина Судакова и Екатерина Зеленкова. 17-14 — первая половина осталась за дончанками.



Следующий матч «Динамо-Синара» проведет дома, но уже в ФОК «Молодежный» в Кировском районе, так как гандбольный зал на стадионе «Динамо» готовят к реконструкции, которая сделает домашнюю площадку волгоградского клуба более современной и комфортной как для спортсменов, так и для зрителей. Об этом ранее заявила Стелла Вартанян, директор спортивной школы по гандболу «Динамо». Сегодня, кстати, она празднует день рождения! Присоединяемся к поздравлениям!





14 декабря в 18-30 бело-голубые встретятся с «Астраханочкой».

Встреча географических соседей началась с результативного действия Марины Судаковой, бывшего игрока «Ростова». В следующие пару минут уместились ответный гол хозяек, важный сейв голкипера Марии Дувакиной после броска Анны Сень и реализация Варвары Семиной. При этом действующие вице-чемпионки снова отыгрались. Екатерина Долматова нарушила правила, получила предупреждение, а Кристина Кожокарь воспользовалась возможностью отличиться с пенальти.Матч начался в быстром темпе, поэтому оба коллектива совершали необязательные потери, стремясь как можно скорее поразить цель и огорчить оппонентов. На старте второй пятиминутки голкипер «Ростова» Анастасия Лагина дважды выручила свою команду после бросков Валентины Гончаровой и Софьи Васильевой, а гандболистка хозяек Юлия Манагарова выстрелила дуплетом и вывела дончанок вперёд. Вслед за ней два раза подряд забила Анна Шапошникова, а Анна Сень после успешной контратаки увеличила отрыв до четырех мячей. Наставник «Динамо» Олег Кулешов взял тайм-аут для оперативного исправления ошибок.В конце первой трети тайма Стефания Белолипецкая заработала семиметровый, который хладнокровно исполнила Виктория Турусина. Она же вскоре поразила цель с игры. Проявила себя и Варвара Семина, отличившаяся бросками с дальней и ближней дистанции, а Екатерина Долматова в середине тайма сократила отставание до минимума — 8:9. «Синара» почти до самого перерыва дышала соперницам в спину, оказывая достойное сопротивление оппоненткам, несмотря на изначальный статус фаворита в матче донского клуба. «Ростов» по традиции получил мощную шумовую поддержку от своих болельщиков, создавших отличную атмосферу в зале. Но и фанаты «Динамо» посетили поединок и были рядом с волгоградскими гандболистками даже на выезде.После отдыха, увы, стал постепенно сказываться класс и опыт хозяек. У гостей разладилась игра в атаке. Бело-голубые допускали ошибки и нарушали правила. При счете 16:21 Кулешов снова прибегнул к тайм-ауту. К сожалению, корректировки от главного тренера не улучшили ситуацию для динамовок. Они не могли поразить ворота в течение большого количества времени. Ростовчанки выиграли почти 15-минутный отрезок со счетом 6:0, в том числе, благодаря спасениям Лагиной.Размочила период без набранных баллов Дудкина, однако это можно назвать лишь голом престижа, как и точное попадание Семиной в концовке встречи. 31:18 - разгромная победа «Ростов-Дона». У «Синары» самой результативной стала Семина с пятью заработанными очками. Она же была признана лучшим игроком в составе волгоградского коллектива.