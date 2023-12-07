В Волгограде молодая девушка разбилась при падении с 8-го этажа

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 7 декабря, под окнами девятиэтажки нашли тело молодой девушки. Как стало известно V102.RU, погибшая выпала из окна.

– Девчонка молодая совсем, всего 27 лет. Судя по всему, сорвалась с общей лестничной площадки на восьмом этаже. Шансов выжить никаких, – рассказал собственный источник «Высоты 102».

Известно, что инцидент произошел на улице Гремяченской, 26. Тело нашли прохожие у второго подъезда.

Скриншот: Google Maps

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