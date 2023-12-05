В Волгограде суд по Мелконяну закрыли после визита «засекреченного» юриста

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда сегодня, 5 декабря, прошло первое заседание по новому уголовному делу в отношении Арсена Мелконян, которое в итоге обернулось скандалом и закрытием процесса для прессы. В суде пытался заявиться представителем потерпевшей по делу — бывшей жены Мелконяна — волгоградский общественник и юрист Иван Иванов, который в прошлом сам оказался на скамье подсудимых.

В начале заседания Арсен Мелконян, отвечая на вопросы судьи, рассказал, что в прошлом он был разведчиком-штурмовиком ЧВК «Вагнер» и посетовал на то, что ему не дали полностью ознакомиться с материалами дела, но «теперь ему это уже не нужно». Бывший боец СВО особо отметил, что «юридически он не судим, и был помилован президентом РФ».

Затем суд перешел к рассмотрению ходатайств. И вот тут ярко заявил о себе появившийся, словно ниоткуда Иван Иванов, который, в 2010 году по версии следствия, будучи в должности старшего помощника прокурора Дзержинского района Волгограда пытался незаконно заработать на выявленных нарушениях требований экологического законодательства и противопожарной безопасности в одном из кафе. Согласно материалам дела, его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области при получении от владельца заведения семи тысяч рублей.

Иван Иванов с ходу вступил в полемику с судьей, объясняя последнему, как нужно применять закон и на каком основании от него что-то могут требовать или не требовать в судебном процессе. В частности, юрист настаивал, что он может представлять интересы экс-супруги Арсена Мелконяна, которой фигурант дела, по версии следствия, угрожал убийством, не предъявляя в суд никаких дополнительных документов и сведений, кроме ходатайства потерпевшей и оригинала своего паспорта.

Прокурор не возражал в удовлетворении ходатайства о допуске юриста, а вот защита Мелконяна и он сам выступили резко против.

Адвокат настаивал на том, что он «не возражал, если бы это было законно», потому как «вижу, что есть документ, в котором стоит рукописная подпись, а дальше напечатан текст». Защитник Мелконяна указывал на то, что «надо проверить, что это именно она [экс-супруга Мелконяна] сдала заявление, ведь в данном случае это важно». Также господин Бубликов ссылался на нормы УПК, по которым к защите интересов потерпевших по уголовному делу «могут быть допущены только адвокаты при наличии ордера».

Арсен Мелконян высказал предположение, что Иван Иванов может являться иноагентом, также заявив, что «откуда мы знаем, что доверенность, которую предоставляет этот человек, подписана именно ей [бывшей женой Мелконяна], если она даже не пришла в суд».





Иванов в свою очередь настаивал, что согласно ст. 45 УПК РФ, он вправе представлять интересы потерпевшей, как иное лицо, определенное законом.

— Иное лицо — это я с высшим юридическим образованием. Также согласно закону, представитель не обязан никому, кроме судьи предоставлять свои персональные данные, — отметил Иванов. — Обращаю внимание, что данные судьи Федоренко также не отображены в деле. Кто-то подтвердил ее личность? Я показал вам паспорт, вы подтвердили мою личность, зачем вам моя регистрация? По-моему все логично и конституционно.

Адвокат Бубликов на это заявил, что «судье Федоренко в процессе достаточно показать удостоверение», а «ее данные в соответствии с законом «О статусе судей» как бы засекречиваются». При этом защитник Мелконяна указал на то, что личные данные бывшей супруги его подзащитного присутствуют в одном из протоколов, поэтому он не понимает, «чего конкретно опасается Иванов» и почему он сам, заявляя о соблюдении законности «скрывает свои данные, тем самым нарушая принцип состязательности и открытости процесса».

В какой-то момент Арсен Мелконян даже попытался вступиться за судью и потребовал у конвоя «выкинуть» Иванова из процесса. Его защитник добавил, что по закону можно засекретить данные, но для этого должно быть удовлетворено судом соответствующее ходатайство.

— Откройте на своих смартфонах ст. 45 УПК РФ и начните соблюдать закон, — чуть ли не переходя на крик, заявил Иванов.

— Я возражаю, ваша честь, у меня нет смартфона. Мы на судебном заседании. О каком смартфоне вы речь ведете? — парировал Мелконян.

В итоге суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства Иванова, указав, что «невозможно удостоверить подлинность заявления потерпевшей по делу, а Иванов отказался показать доверенность с целью удостоверения своих полномочий и не пожелал сообщать свои персональные данные». При этом экс-супруга Мелконяна вправе снова повторно заявить ходатайство о допуске своего представителя.

Иванов отказ суда воспринял болезненно и буквально взорвался эмоциями, посоветовав участникам процесса «внимательно читать УПК, чтобы не позориться перед представителями прессы». На прощание он заявил, что «ему очень смешно» и покинул процесс.





Затем гособвинитель выступил с ходатайством о дальнейшем разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. В качестве оснований указывались возможные угрозы безопасности потерпевших и свидетелей, в том числе действующих сотрудников УФСИН и судебной системы. Мелконян и его защитник не возражали. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, указав, что по делу есть свидетель, не достигший совершеннолетнего возраста. При этом итоговое решение суда будет озвучено в открытом заседании.

Арсену Мелконяну вменяют два эпизода по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде), ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких).

По сведениям облпрокуратуры, в марте 2022 года Мелконян, находясь в СИЗО № 1, угрожал расправой сотруднику ФСИН. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее семье. Обвиняемый свою вину не признал.

Мелконян ранее просил Центральный суд перевести его из СИЗО под домашний арест. В перерывах он рассказал журналистам о своем прошлом, отсутствии справедливости и назвал причину, по которой решил встретиться с судьей.

Напомним, Арсен Мелконян, получивший срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, отправился в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне проведения СВО экс-заключенный получил ранение, попал в госпиталь, а чуть позже вернулся в Волгоград.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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