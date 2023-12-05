Расследования

«Боюсь реакции мужа»: волгоградские следователи не нашли криминала в гибели сына участника СВО

Расследования 05.12.2023 14:33
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05.12.2023 14:33


Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти 16-летнего подростка из Нехаевского района, тело которого нашли в Хопре в августе этого года. Как сообщает V102.RU, соответствующая информация содержится в ответе на редакционный запрос, направленный в СУ СК по Волгоградской области.
- Следователями Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области выполнен весь необходимый комплекс процессуальных действий, в том числе опрошены все лица, находившиеся на пляже в момент гибели несовершеннолетнего. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти подростка, не установлено, - цитата из документа. 
Напомним, трагедия произошла 6 августа в Нехаевском районе. В тот день 16-летний Дмитрий отправился на пляж со своими знакомыми ровесниками – Мариной и Сашей. Больше его живым родители не увидели. По словам его друзей, Саша около полуночи зашел один в воду и утонул.
Родители подростка - Сергей С., который находился на СВО и прибыл в краткосрочный отпуск после страшного известия, и Наталья не поверили в то, что Дима утонул сам. По их словам, в поведении молодых людей, с которыми Дима отдыхал на пляже, было много странного. Подробности этой истории V102.RU рассказывало в материале «Я хочу правды»: участник СВО из Волгоградской области требует расследования гибели своего сына.  Однако следствие, по словам родителей, было проведено поверхностно и изначально другие версии гибели подростка, кроме как несчастный случай, не рассматривались. Претензии родителей касались также отсутствия действий правоохранителей по поиску других свидетелей произошедшего, которых, по их словам, в тот роковой вечер было немало на берегу реки.
После выхода публикации ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший взять на контроль расследование данного дела.
– После этого все вроде бы «завертелось», – рассказывает Наталья. – Нашли одного рыбака, который в ту ночь ловил рыбу с лодки на речке. Марину и ее маму опросили на полиграфе. Но другой свидетель гибели моего сына, его ровесник Саша и его мама  отказались от такой формы допроса. Мы понадеялись, что нам все-таки удастся узнать правду – что же на самом деле произошло в ту роковую ночь?
Однако, по словам Натальи, ни к каким новым выводам следствие не пришло. При этом, как утверждает женщина, они сами узнали новые подробности произошедшего.
Оказалось, что девушка, которая была с Димой и Сашей на пляже, зачем-то вызывала парней из соседней станицы, причем с телефона Димы, правда, они утверждали, что не доехали до речки. Но это же только их слова, мы же не могли их проверить! Еще одна странность – это телефон моего сына. Там было стерто абсолютно все – ни сообщений, ни фото. Вы сами знаете, такого не может быть, чтобы в телефоне подростка не было ни одной фотографии. Кто это сделал и, самое главное, зачем, мы так и не узнали, – продолжает женщина.
Еще одно сомнение родных погибшего подростка связано со странными симметричными покраснениями на теле Димы в районе ключиц.
– Когда Диму достали из реки, мы сразу заметили эти пятна, – говорит Наталья. – Спросили у тех, кто его доставал, и услышали в ответ, что это его так корягой придавило в воде. Но как так получилось, что коряга придавила его так аккуратно симметрично? Мы тоже не услышали внятных объяснений. А один из водолазов, который поднимал тело Димы, сказал, что он не своей смертью умер. 
– Мы с мужем хотели узнать всю правду о том, что произошло той ночью на пляже, – говорит убитая горем мать. – Но считаю, что так и ее и не узнали. 
По словам Натальи, они боится сообщать супругу, который сейчас находится на СВО, новость об отказе в возбуждении уголовного дела.
– Страшно представить, как он на это отреагирует, – говорит женщина. – Мы надеялись на объективное и полное расследование, но этого не произошло. Смириться с этим невозможно. 
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