Спорт

«Динамо-Синара» в Волгограде проиграло чемпионкам России московскому ЦСКА

Спорт 03.12.2023 19:12
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03.12.2023 19:12


«Динамо-Синара» сегодня, 3 декабря, проиграло на своей площадке в СГЗ «Динамо» действующим чемпионкам России, московскому ЦСКА со счетом 19:29 в пятнадцатом туре Суперлиги.. Волгоградские гандболистки уступили во второй встрече подряд, сообщает V102.RU.

Первый матч после перерыва на сборные, как и ожидалось, получилcя для бело-голубых тяжелым. Армейский коллектив, идущий в группе лидеров, с самого старта показал серьезный настрой. Хотя команды и обменялись потерями в атаках в дебюте, счет в поединке открыли именно гостьи благодаря реализации с дальней дистанции Анастасии Кулак. Вскоре она снова отличилась, а в составе «Динамо» первый мяч забросила Екатерина Долматова, недавно сыгравшая за сборную России против Беларуси.  

На седьмой минуте македонка Сара Ристовска убежала в быстрый отрыв и переиграла голкипера Марию Дувакину. ЦСКА впервые оторвался на три гола. Однако уже в следующей комбинации динамовки заработали право на семиметровый. С точки не промахнулась Виктория Турусина. Вскоре Дувакина совершила сейв, на который эмоционально отреагировали болельщики. Трибуны сегодня были по традиции очень активны и достаточно мощно поддерживали хозяек, радуясь каждому голу и расстраиваясь пропущенным мячам.


При счете 7:4 в пользу соперниц Олег Кулешов взял тайм-аут. После отдыха волгоградки долго нащупывали свою игру. Много потерь совершили гандболистки «Синары», в то время как подопечные Ольги Акопян на классе постепенно отрывались от оппоненток, реализовывая мастерски свои шансы. Заключительная десятиминутка тайма началась с точных бросков Варвары Семиной и Долматовой с дальней позиции. Вскоре Семина заработала пенальти, а Турусина его реализовала.

К большому сожалению, это было последнее результативное действие бело-голубых в первой половине.  В заключительном отрезке перед перерывом отличались только гандболистки из Москвы. Отдыхать клубы ушли при счете 18:9 в пользу армейского коллектива..

На старте второго тайма по дублю оформили Марина Судакова и Долматова, а также ещё одно попадание записала на свой счет Семина. Кроме того, кураж поймала Анна Верещак, совершившая пару эффектных спасений и отразившая семиметровый. Акопян использовала тайм-аут. Наставления от главного тренера помогли гостьям вернуть уверенность в своих силах и они в середине второй половины не оставили шансов «Синаре» на возвращение в игру, как бы не старались хозяйки показать себя. Собственные ошибки и недочеты в атакующих действиях предопределили разгромное поражение волгоградских гандболисток — 19:29. Лучшими бомбардирами в составе своей команды стали Долматова и Судакова— по четыре точных попадания.


Олег Кулешов, главный тренер «Динамо-Синара», после окончания матча поблагодарил болельщиков за крутую поддержку и извинился за поражение.
- Понятно, что ЦСКА сложно обыграть, но нельзя говорить, что это невозможно. Надо профессионально выполнять свою работу. Сегодня, к сожалению, этого не было. Если не хватает качества, необходимо стараться за счет характера и эмоций выжимать это дело, - заявил он.

Ошибки в начале игры признала и игрок волгоградского клуба Валентина Гончарова.

- Потом не могли догнать. Когда чуть настигли, снова дали сопернику оторваться в счете. Провалы в защите начались. Во втором тайме такая же картина. Поэтому такой результат, - резюмировала спортсменка.

«Динамо» осталось на седьмом месте в турнирной таблице c 15-ю набранными очками. В следующем туре бело-голубые на выезде встретятся с ещё одними финалистами прошлого чемпионата — клубом «Ростов-Дон». 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото «Динамо-Синара» VK.com

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