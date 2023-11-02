Общество

Суд над поджигателем Корана из Волгограда Журавелем перенесли третий раз

Общество 02.11.2023 13:17
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02.11.2023 13:17


В Висаитовском районном суде Грозного в очередной раз перенесли процесс по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», уже третье заседание отложили из-за неявки двоих свидетелей и потерпевших. 

— Двое свидетелей были допрошены по ВКС, после чего суд отложили на 16 ноября, — цитирует информагентство корреспондента ИА «Чечня Сегодня». 

Ранее сообщалось, что Журавель обвиняется по двум статьям УК РФ за оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганство по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Фигурант дела признает вину лишь в части сожжения священной для мусульман книги, но отрицает нарушение общественного порядка. Также юноша извинился перед мусульманами за свой поступок.

Напомним, что после задержания Никиту Журавеля этапировали в Грозный. В августе стало известно, что волгоградца избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Через некоторое время кадры с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг 16-летнего возраста. А недавно стало известно о том, что подростку присвоили звание Героя Чечни. 

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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