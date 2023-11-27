Гандболистки «Динамо-Синары» показали себя в национальных сборных





Несколько гандболисток «Динамо-Синары» в ходе тренировочной подготовки провели товарищеские матчи за российские национальные сборные разных возрастных категорий, сообщает V102.RU





Кроме того, юниорская сборная до 17 лет в ходе сборов в Московской области также провела две игры. Главный тренер Ольга Акопян вызвала трёх гандболисток «Синары» — Валентину Минченко, Арину Прокофьеву и Дарью Смирнову. Могла быть приглашена и Варвара Семина, но по состоянию здоровья она осталась дома.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото Федерации гандбола России VK.com

Анна Верещак, Софья Васильева и Екатерина Долматова помогли главной команде страны в двух матчах в Минске 25 и 26 ноября обыграть оппоненток из Беларуси со счётом 32:28 и 34:24. Россиянки считались изначальными фаворитками противостояния, однако дебютная половина первой встречи осталась за хозяйками - 19:15. Но уже после перерыва все встало на свои места.Подопечные Людмилы Бодниевой продемонстрировали характер и обеспечили лидерство, которое не отпускали до конца поединка. Васильева, которой 23 ноября исполнилось 19 лет, не выходила на площадку, а на счету Долматовой - два точных попадания. В повторном матче сборная России испытала уже меньше проблем, в результате чего добилась более крупной победы с разницей в 10 голов. Васильева, получившая шанс проявить себя на сей раз, набрала два балла, а Долматова отметилась одним заброшенным броском. Теперь динамовки возвращаются в Волгоград для подготовки к очередному туру в чемпионате. 3 декабря в 15-30 ч. бело-голубые примут действующих чемпионок — московский ЦСКА.В стартовой встрече сборной противостоял основной состав «Луча», выступающего в Суперлиге. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом клуба — 14:13. В следующей половине игроки «Луча», имеющие больше соревновательной практики и находящиеся в лучшей игровой форме, довели дело до итоговой победы - 26:20. На счету Минченко два очка.Еще в одном матче юниорки встретились с российской молодежкой под руководством Алексея Гумянова. В более старшую сборную тренерский штаб вызвал Елизавету Старкову, Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Викторию Сидельникову. Молодежка переиграла своих младших соперниц - 33:25Отметим, что гандболистки «Динамо-Синары» накануне в столице стали обладательницами Открытого Кубка Московской федерации по пляжному гандболу. Победители и призеры определялись в мужских и женских соревнованиях. Бело-голубые, чей костяк составили игроки из второго состава команды, попали в одну группу с хозяйками — Московским государственным университетом спорта и туризма и ЦСКА.Волгоградский коллектив под руководством Анны Сидоричевой праздновал успех в обеих встречах, а также успешно вышел в финал турнира, где динамовкам противостояли соперницы из Щербиновского района Краснодарского края. Команды обменялись победами в первых двух сетах, а в серии пенальти сильнее оказалась «Синара» — 8:4. Кроме трофея, бело-голубые увезли домой сертификат на 25 тысяч рублей, который полагался в качестве призового фонда чемпионкам.