Гандболистки «Динамо-Синары» показали себя в национальных сборных

Анна Верещак, Софья Васильева и Екатерина Долматова помогли главной команде страны в двух матчах в Минске 25 и 26 ноября обыграть оппоненток из Беларуси со счётом 32:28 и 34:24. Россиянки считались изначальными фаворитками противостояния, однако дебютная половина первой встречи осталась за хозяйками - 19:15. Но уже после перерыва все встало на свои места.
Подопечные Людмилы Бодниевой продемонстрировали характер и обеспечили лидерство, которое не отпускали до конца поединка. Васильева, которой 23 ноября исполнилось 19 лет, не выходила на площадку, а на счету Долматовой - два точных попадания. В повторном матче сборная России испытала уже меньше проблем, в результате чего добилась более крупной победы с разницей в 10 голов. Васильева, получившая шанс проявить себя на сей раз, набрала два балла, а Долматова отметилась одним заброшенным броском. Теперь динамовки возвращаются в Волгоград для подготовки к очередному туру в чемпионате. 3 декабря в 15-30 ч. бело-голубые примут действующих чемпионок — московский ЦСКА.
В стартовой встрече сборной противостоял основной состав «Луча», выступающего в Суперлиге. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом клуба — 14:13. В следующей половине игроки «Луча», имеющие больше соревновательной практики и находящиеся в лучшей игровой форме, довели дело до итоговой победы - 26:20. На счету Минченко два очка.
Еще в одном матче юниорки встретились с российской молодежкой под руководством Алексея Гумянова. В более старшую сборную тренерский штаб вызвал Елизавету Старкову, Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Викторию Сидельникову. Молодежка переиграла своих младших соперниц - 33:25
Отметим, что гандболистки «Динамо-Синары» накануне в столице стали обладательницами Открытого Кубка Московской федерации по пляжному гандболу. Победители и призеры определялись в мужских и женских соревнованиях. Бело-голубые, чей костяк составили игроки из второго состава команды, попали в одну группу с хозяйками — Московским государственным университетом спорта и туризма и ЦСКА.