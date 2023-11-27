Федеральные новости

Владимир Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих до 2025 года

Федеральные новости 27.11.2023 20:28
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27.11.2023 20:28


Владимир Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат государственных служащих. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации.
Приостановка индексации зарплат коснется судей, прокуроров, следователей и помощников членов парламента. При этом закон не будет распространяться на военнослужащих  и сотрудников силовых ведомств.
Президент также подписал закон об индексации пенсий военным на 4,5% с 1 октября 2023 года. Ранее соответствующие законопроекты были приняты Госдумой.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, чиновникам и депутатам в Волгоградской области в 2023 году в общей сложности проиндексируют оклады на 18,9%.

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