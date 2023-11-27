Владимир Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат государственных служащих. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации.
Приостановка индексации зарплат коснется судей, прокуроров, следователей и помощников членов парламента. При этом закон не будет распространяться на военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Президент также подписал закон об индексации пенсий военным на 4,5% с 1 октября 2023 года. Ранее соответствующие законопроекты были приняты Госдумой.
Напомним,
как ранее сообщало V102.RU, чиновникам и депутатам в Волгоградской области в 2023 году в общей сложности проиндексируют оклады на 18,9%.