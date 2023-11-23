В Волгоградской области готовят повышение зарплат госслужащим, а также лицам, замещающим государственные должности и депутатам. Индексация окладов ожидает и сотрудников аппарата Волгоградской областной думы.

Соответствующие законопроекты, как передает V102.RU, внесены в Волгоградскую областную думу.

Согласно документам, готовится индексация с 1 декабря текущего года в 1,109 раза или 10,9% размеров должностных окладов и окладов за классный чин госслужащих Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах региона, КСП, избирательной комиссии Волгоградской области и территориальных избирательных комиссиях, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, а также депутатам, которые работают на постоянной основе в облдуме.

Также индексация коснется и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы в аппарате Волгоградской областной думы.

Напомним, что чиновникам и депутатам в Волгоградской области последний раз индексировали оклады на 8% с 1 января 2023 года. Таким образом, за год в общей сложности им поднимут оклады на 18,9%.