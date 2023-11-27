Экология

В Волгограде «позеленел» Астраханский мост

Экология 27.11.2023 19:46
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27.11.2023 19:46


Сегодня Астраханский мост изменил обычную многоцветную декоративную подсветку на зеленые тона в знак поддержки Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда,
Акция «Сохраним лес», организованная Минприроды России, Рослесхозом, АНО «Сад памяти» и рядом других общественных экологических движений, проходит в поддержку нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ежегодно к ней присоединяются до 1,5 млн участников, которые в период осенней лесовосстановительной кампании высаживают несколько десятков миллионов деревьев. В рамках всероссийского флешмоба, посвященного высадке 70-миллионного дерева в 2023 году, было принято решение с 27 по 30 ноября подсветить зеленым светом объекты инфраструктуры в городах-участниках акции.
Волгоград также принимает активное участие в восстановлении зеленого фонда. На общественных и придомовых территориях города в этом году было высажено свыше 30 тысяч кустарников и деревьев.
Скриншот видео администрации Волгограда/t.me

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