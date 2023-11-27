Из-за стихии в Сочи задерживаются поезда в Волгоград





Прибытие поездов из Адлера в Волгоград задерживается. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу, причиной стала стихия, которая накануне разбушевалась на Черноморском побережье.

Прибытие поездов из Адлера в Волгоград задерживается. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу, причиной стала стихия, которая накануне разбушевалась на Черноморском побережье.

- Из-за сильного ветра и дождя выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо, Лоо – Дагомыс в Краснодарском крае. Это привело к нарушению движения поездов. В настоящее время задержки составляют около 2-х часов, - говорится в официальном сообщении.С серьезным отставанием могут прийти поезда, проходящие через Волгоград и Волгоградскую область. Как следует из расписания, это пассажирские составы, следующие из Имеретинского курорта в Уфу и из Имеретинского курорта в Саратов.Информация уточняется в Приволжской железной дороге.