Происшествия

Из-за стихии в Сочи задерживаются поезда в Волгоград

Происшествия 27.11.2023 08:26
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27.11.2023 08:26


Прибытие поездов из Адлера в Волгоград задерживается. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу, причиной стала стихия, которая накануне разбушевалась на Черноморском побережье.
- Из-за сильного ветра и дождя выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо, Лоо – Дагомыс в Краснодарском крае. Это привело к нарушению движения поездов. В настоящее время задержки составляют около 2-х часов, - говорится в официальном сообщении.
С серьезным отставанием могут прийти поезда, проходящие через Волгоград и Волгоградскую область. Как следует из расписания, это пассажирские составы, следующие из Имеретинского курорта в Уфу и из Имеретинского курорта в Саратов.
Информация уточняется в Приволжской железной дороге.

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