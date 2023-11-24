«Пропал по пути к Волге»: в Волгограде разыскивают 28-летнего мужчину

28-летнего жителя Волгограда разыскивают поисковики отряда «Оберег». Как рассказали V102.RU волонтеры, Сергей Самарин пропал бесследно 20 ноября в Тракторозаводском районе.
- Он вышел из дома и исчез. Камеры отследили, как он шел по направлению к Волге, - пояснили в отряде. – Но потом след его затерялся.
Приметы пропавшего волгоградца: рост 165 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые.
В день исчезновения был одет в коричневый пуховик, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Особая примета пропавшего: на мизинце левой руки нет фаланги.