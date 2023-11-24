Расследования

Застрявшим в прошлом водителям запретили выезд на волгоградские дороги

Расследования 24.11.2023 08:56
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24.11.2023 08:56


В Волгоградской области из-за ухудшения погодных условий могут возникнуть проблемы на трассах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, по 26 ноября в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Волгоградской области введены два желтых уровня опасности – из-за голодено-изморозевых явлений и сильного ветра, скорость порывов которого может достигать 15-20 метров в секунду.
В Упрдор Москва-Волгоград заявили о готовности встретить непогоду – для расчистки трасс при необходимости могут выйти  225 единиц техники.
В ГУ МВД по Волгоградской области также предупредили об осложнении ситуации на дорогах. И прямо запретили водителям, не заменивших шины на зимние, выезжать на таких автомобилях. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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