На Волгоград Арене в тумане начался матч России и Кубы

Спорт 20.11.2023 19:36
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20.11.2023 19:36
На Волгоград Арене начался матч сборных России и Кубы. Как сообщает V102.RU, трибуны почти заполнены. По информации ведущих Матч-ТВ, на игру проданы все билеты. Сегодня нет такого ветра, как вчера, зато на город опустился туман. Однако на стадионе, благодаря яркому освещению, ситуация не критическая. Туман, впрочем, удивил ведущих федерального спортивного канала, которые предположили, что он - искусственный.
Перед матчем состоялось короткое музыкально-световое шоу. Иракли Пирцхалавы исполнил популярную песню «Лететь», во время которой на поле зажглись фейерверки, а зрители включили фонарики на телефонах. Затем на поле вынесли российские флаги, а солист Мариинского театра Василий Герелло исполнил гимн страны.
Большой футбол начался. Болельщики кричат «Вперед, Россия!», «Волгоград» и распевают «Катюшу».
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказываем в онлайн-трансляции.
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