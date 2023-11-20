Происшествия

Фура, легковушка и эвакуатор столкнулись на снежной трассе под Волгоградом

Происшествия 20.11.2023 18:07
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20.11.2023 18:07


Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате массового ДТП в Камышинском районе Волгоградской области, передает V102.RU.


- Оказавшаяся неподалеку бригада скорой помощи из Волгограда быстро оказала медпомощь всем участникам аварии, - сообщили в ГБУЗ «КССМП».

По данным врачей, авария произошла около села Белогорки, где столкнулись фура, легковушка и эвакуатор. В результате ДТП пострадал водитель эвакуатора 1985 года рождения.

Пострадавшего с места происшествия доставили в травматологическое деление городской больницы Камышина.


Напомним, что сегодня, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции предупреждали о сложной дорожной ситуации в районах из-за дождя и снега. Водителей призывали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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