Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате массового ДТП в Камышинском районе Волгоградской области, передает V102.RU.





- Оказавшаяся неподалеку бригада скорой помощи из Волгограда быстро оказала медпомощь всем участникам аварии, - сообщили в ГБУЗ «КССМП».

По данным врачей, авария произошла около села Белогорки, где столкнулись фура, легковушка и эвакуатор. В результате ДТП пострадал водитель эвакуатора 1985 года рождения.

Пострадавшего с места происшествия доставили в травматологическое деление городской больницы Камышина.





Напомним, что сегодня, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции предупреждали о сложной дорожной ситуации в районах из-за дождя и снега. Водителей призывали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото: ГБУЗ «КССМП»