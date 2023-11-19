Сборную Россию в Волгограде встретили с хлебом-солью

Спорт 19.11.2023 08:23
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19.11.2023 08:23
Накануне футболистов сборной России встретили в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU, кадры приезда в город-герой опубликовала сборная в социальной сети.
В аэропорту игроков ждали девушки в форме военных лет с хлебом и солью. Футболиста назвали такой прием «душевным».
Хлебом и солью встречали в Волгограде и членов сборной Кубы 18 ноября.
Сегодня футболисты проведут тренировки в Волгограде и пресс-конференцию. Товарищеский матч пройдет, напомним, 20 ноября. Спортсменам придется играть в нелегких погодных условиях. Особенно трудно будет футболистам из Кубы, не привыкших к холоду.Фото сборной России по футболу VK.com
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