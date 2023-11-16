Глава поселения рассказал, что происходит в Котлубани после ЧП

После ночного происшествия на объекте Минобороны, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области, появились первые комментарии местных властей. Журналист V102.RU связался с главой Котлубанского сельского поселения Игорем Давиденко.

— Эвакуация не проводилась, жилые постройки не пострадали, дороги не перекрывались. Все проходит в штатном режиме. Воинская часть функционирует, — отметил глава.

Ранее местные жители сообщали о звуках взрывов, раздавшихся около часа ночи. Происходящее очевидцы сняли на видео. Не исключалось, что ЧП произошло на складе с боеприпасами.

По сведениям «Высоты 102», в Котлубань первыми прибыли сотрудники областного главка МЧС России, а также военные и пожарные службы БЖД. На месте происшествия дежурили скорые.

Первым из официальных лиц прокомментировал происшествие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заявивший, что «на территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание». Глава региона уточнил, что пожар оперативно локализовали и потушили силы противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов, по словам Бочарова, нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Напомним, вблизи поселка Котлубань Городищенского района 7 сентября 2023 года упал беспилотник. Данную информацию, в том числе подтверждал губернатор региона. Тогда происшествие обошлось без жертв — БПЛА рухнул вне жилой застройки, запутавшись, как сообщалось, в проводах.

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