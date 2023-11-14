Депутаты ГД обратились в Генпрокуратуру РФ по вопросам обмеления Волги и Дона





Депутаты Государственной думы направили обращения в Правительство и Генеральную прокуратуру Российской Федерации по вопросам обмеления Волги и Дона, а также их бассейнов. В том числе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, парламентарии просят также дать оценку соблюдению требований законодательства РФ в водоохранных зонах.

Напомним, в начале ноября в Госдуме прошло тревожное для многих двухчасовое заседание, на котором депутаты смогли задать волнующие их вопросы главе Федерального агентства водных ресурсов Дмитрию Кириллову и гендиректору ПАО «РусГидро» Виктору Хмарину. Спикер ГД Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал обмеление Волги катастрофическим и прямым текстом заявил, что за происходящее несут ответственность конкретные лица.

– Этот разговор давно назрел и его надо переводить в тему ответственности, – заявлял Володин, обращаясь к главе Росводресурсов Кириллову. – Все‑таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете. Потому что РусГидро выполняло все эти установки, которые привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит, и все в колокола бьют. Ситуация требует, в том числе реакции Генеральной прокуратуры. Мы не только запросим эту информацию, но и пригласим ответственных лиц, чтобы заслушать, как работают в этом направлении природоохранные прокуроры.

Председатель Государственной думы также указывал на то, что обмеление Волги и Дона затрагивает интересы 80 миллионов человек.

– Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе — становится меньше рыбы. И здесь вопрос — принять управленческие решения. На то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный: почему допустили? – говорил ранее Володин.

По информации пресс-службы Государственной думы, в обращениях, направленных в Генпрокуратуру, депутаты обращают особое внимание на то, что массовая застройка и интенсивное хозяйственное использование водоохранных зон, береговых полос и зон периодического затопления в бассейне Волги приводят к чрезмерной антропогенной нагрузке на экосистемы и ограничению доступа граждан к водным объектам.

ГД также попросила надзорное ведомство проверить законность размещения объектов капстроительства в границах береговых полос и зон затопления, а также оценить эффективность принимаемых на местах мер по обеспечению работы водозаборов в условиях маловодья и снабжению населения водой.

Правительству РФ в свою очередь рекомендовано создать комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна Волги и других водных объектов. Такая комиссия нужна для координации органов власти на федеральном уровне и принятия сбалансированных управленческих решений целого ряда вопросов.