На пристани в Краснооктябрьском районе Волгограда поселился баклан. Как сообщает V102.RU, эта крупная водоплавающая птица из отряда пеликанообразных быстро освоилась в городской черте. Судя по всему, пеликан хорошо проводит время - ловит рыбу, купается, а потом лениво обсыхает, усевшись на конструкциях причала.

Фотографу Андрею Поручаеву удалось запечатлеть этого красавца в разных ракурсах.





За пернатым «туристом» издали наблюдали и местные чайки. Они не приближались к баклану, а лишь пристально следили за тем, как крупный гость проводит время в одиночестве.





- Это баклан большой. С прошлого века у нас в области отмечается их устойчивая популяция. Они обитают на большинстве водоемов. Рыбоядные охотники. Предпочитают жить и охотиться стаями, часто при этом обижают других птиц. Если же представителей других видов больше, то могут с ними соседствовать более-менее мирно, - рассказал V102.RU известный биолог Николай Онстратенко.

По его словам, бакланы хорошо плавают, ныряют и много едят.





- Рыбаки их не любят - обнаружив богатый рыбой водоем, стая бакланов не покидает его, пока весь не выловит. И происходит это довольно быстро, - говорит научный сотрудник. - Рыбоводческие предприятия тоже от них страдают - птицы выедают разводные пруды.





Однако обижать бакланов нельзя. Некоторые виды этих крупных птиц даже занесены в Красную книгу. Регулировать численность бакланов или распугивать их разрешено только специалистам природоохранных ведомств. Всем остальным остается лишь смотреть на красавца-баклана издали.

- Баклан - не промысловая дичь. Соответственно, охота на него запрещена. А в пойме, с учетом режима ООПТ (Особо охраняемых природных территорий - ред.), такая самодеятельность повлечет серьезное наказание. Это связано ещё и с тем, что часто баклан большой образует смешанные стаи с другим видом - бакланом хохлатым, внесенным в красную книгу России. И тогда охраняемый вид может попасть под раздачу, - поясняет Николай Онстратенко.





Известный биолог характеризует бакланов, как интересных, ярких и шумных птиц. Из-за того, что бакланы не имеют жировой защиты на перьях, они быстро намокают. Поэтому им приходится долго сушиться после охоты.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU