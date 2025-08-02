В Волгограде установят границы Казанскому храму

В Волгограде определят границы и режим использования территории Казанского храма в Ворошиловском районе, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подготовило облкультнаследие.

Храм Казанской иконы Божией Матери был заложен в 1896 году, а освящен в 1899-ом. Собор пережил многое: разорение, закрытие и Сталинградскую битву. Весной 2024 года на выездном совещании с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора было принято решение о проведении поэтапной комплексной реставрации храма.

Режим использования территории предусматривает запрет на строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, которые направлены на сохранения объекта культурного наследия.

Фото администрации Волгоградской области