Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветре

3 августа метеорологи выпустили предупреждение для жителей Волгоградской области. На территории региона в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий: гроза и сильные порывы ветра. Из-за разгула стихии специалистами объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
По расчётам синоптиков, сильный ветер и грозы ожидаются в отдельных районах региона в течение трёх суток – до 12:00 5 августа.
Также до 6 августа в Волгоградской области продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности, введённый на фоне жаркой погоды из-за чрезвычайных рисков возникновения пожаров.
Отметим, ранее редакция сообщала со ссылкой на Волгоградский ЦГМС о надвигающихся на регион дождях.