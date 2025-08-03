Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветре

Общество 03.08.2025 17:21
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03.08.2025 17:21


3 августа метеорологи выпустили предупреждение для жителей Волгоградской области. На территории региона в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий: гроза и сильные порывы ветра. Из-за разгула стихии специалистами объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

По расчётам синоптиков, сильный ветер и грозы ожидаются в отдельных районах региона в течение трёх суток – до 12:00 5 августа.

Также до 6 августа в Волгоградской области продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности, введённый на фоне жаркой погоды из-за чрезвычайных рисков возникновения пожаров.

Отметим, ранее редакция сообщала со ссылкой на Волгоградский ЦГМС о надвигающихся на регион дождях.

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