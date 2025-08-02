Жители юга Волгограда сообщают о громком хлопке

Сегодня, 2 августа, жители Красноармейского района Волгограда сообщили о громком хлопке, который им довелось услышать уже вечером.

- Гуляла с собакой в районе бульвара Энгельса и примерно в 18.00 – 18.20 слышала хлопок. Он такой приглушенный был, отдаленный, - сообщила V102.RU местная жительница. – Если честно, то мы уже на такие звуки особого внимания не обращаем. Пару дней назад тоже так громыхнуло.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщений о каких-либо происшествиях из Красноармейского района сегодня не поступало.

Напомним, что ранее о громких хлопках редакции сообщили жители Нехаевского района. По их словам, тревожные звуки их разбудили около двух часов ночи. Люди даже выбежали на улицу, но ничего подозрительного не увидели. Позже стало известно, что в ночь на 2 августа в Нехаевском районе проводились учения.