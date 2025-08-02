Расследования

Волгоградская чиновница Анна Елисеева предстанет перед судом 4 августа

Расследования 02.08.2025 20:30
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02.08.2025 20:30


Судебное заседание по продлению меры пресечения Анне Елисеевой назначено Басманным районным судом Москвы. Как следует из данных картотеки, оно состоится 4 августа. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении содержания волгоградской чиновницы под стражей. Ранее срок содержания в СИЗО Елисеевой по решению суда уже продлялся до 6 августа. 

Напомним, руководитель департамента экономической политики и инвестиций администрации Волгограда была задержана 12 марта и этапирована в Москву.  Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время Анна Елисеева является заместителем руководителя департамента, который она ранее возглавляла. 

Фото V102.RU (архив)

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