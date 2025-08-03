Волгоградцев предупредили о вызывающей пневмонию бактерии, затаившейся в водоёмах





Волгоградцы на фоне жаркой погоды массово ищут спасения в водоёмах, однако купание в непроверенных местах чревато последствиями для здоровья. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, банальное отравление и кожная сыпь – далеко не самое страшное, что может грозить отдыхающим. В прудах и озёрах могла затаиться опасная бактерия, провоцирующая тяжелую пневмонию.

- Например, в них могут жить и размножаться легионеллы — это бактерии, которые очень любят непроточную воду и высокие температуры. Попадание легионеллы в организм купальщика может привести к заболеванию легионеллезом, достаточно тяжелой формой пневмонии, — подчеркнул эксперт.

Отдыхающий, подхвативший легионеллез, может ощутить на себе целый «букет» неприятных симптомов. В их числе лихорадка, интоксикация, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварения. При этом сама по себе инфекция крайне тяжело лечится в домашних условиях.

По информации врача, избежать неприятных последствий можно, выбирая для отдыха водоёмы с проточной водой, которые ранее прошли проверку Роспотребнадзора.

Отметим, ранее редакция подробно рассказывала и о других опасностях, ожидающих волгоградцев в местных водоёмах. Согласно данным РПН на 29 июня, в Волгоградской области всего три пляжа прошли проверку, ещё столько же подали в орган соответствующие заявки.