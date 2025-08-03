



2 августа в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Вечером у детского сада № 261 подросток на мотоцикле сбил 5-летнего ребёнка.

- В 20:30 14-летний водитель, управляя скутером Omaks, напротив дома № 21 по ул. Тургенева совершил наезд на 5-летнего пешехода. После чего несовершеннолетний водитель скутера с места ДТП скрылся, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по горячим следам правоохранителям удалось вычислить юного лихача. В результате аварии 5-летний ребёнок был доставлен в больницу.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»