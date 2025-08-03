Общество

«Только что с ног не сбивают»: в Волгограде засняли на видео кишащий крысами двор

Общество 03.08.2025 19:43
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03.08.2025 19:43


Волгоградцы продолжают массово жаловаться на опасное соседство с уличными животными. Вслед за шквалом обращений на засилье бездомных собак, горожане стали всё чаще обращать внимание чиновников и на облюбовавших улицы крыс. На этот раз тревогу забили жители жилого массива на ул. 50 лет Октября Красноармейского района. Нашествие грызунов во дворе дома №24 очевидцы засняли на видео.



- У нас уже давно обитают крысы. Что делать – не знаем. Посреди белого дня «топами» ходят по детской площадке как у себя дома. Детей страшно отпускать на улицу. Крысы повсюду: на зелёной зоне, у подъездов. Скорее всего, они уже и в подвале дома обосновались, — рассказала одна из жительниц МКД.

Больше всего крысам приглянулась контейнерная площадка. Прямиком под ней грызуны и вырыли себе жилище.

Судя по опубликованным кадрам, во дворе уже живут порядка пяти грызунов. Однако, по словам очевидцев, на видео удалось заснять лишь часть животных.

Совладать с нашествием у местных коммунальщиков своими силами по неким причинам не выходит. Собственники квартир же, опасаясь эпидемии инфекций, уже направили жалобы в Роспотребнадзор и администрацию Волгограда.


Со схожей проблемой столкнулись и жители многоквартирного дома №25 на Университетском проспекте Советского района. Здесь крысы также днём разгуливают, никого не боясь, по двору семиэтажки. Собственники уже обратились в РПН и администрацию.

Напомним, ранее Роспотребнадзор констатировал всплеск жалоб волгоградцев на крыс, а очевидцы стали наблюдать опасных переносчиков инфекций не только в спальных кварталах на окраине города, но и в намарафеченном центре.

Фото и видео: жители Волгограда / «Госуслуги. Решаем вместе»

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