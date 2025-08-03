Общество

«Обрушившиеся именные плиты и бурьян»: волгоградцы пожаловались на заброшенный воинский мемориал в селе Солодча

Общество 03.08.2025 08:55
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03.08.2025 08:55


В Ольховском районе Волгоградской области жители села Солодча вновь бьют тревогу из-за состояния мемориала на братской могиле советских воинов, погибших во время Сталинградской битвы. Ранее, в 2024 году, редакция уже рассказывала об обрушении бетонных именных плит, а теперь волгоградцы сообщают, что трещинами пошла и центральная скульптура, а прилегающая территория оказалась заброшена и заросла травой. Удручающую картину один из сельчан заснял на видео.



- Вот так в год 80-летия Победы выглядит мемориал. Всё разрушено. Именные плиты развалились. Скульптура в центре также пошла трещинами и буквально на глазах рассыпается, а прилегающая территория утопает в бурьяне, - констатирует мужчина.

Напомним, год назад глава Солодчинского сельского поселения Юлия Вахромеева рассказала журналистам ИА «Высота 102» о том, что своими силами она не имеет право ремонтировать объект культурного наследия. Для проведения необходимых работ необходима специализированная организация, имеющая лицензию и опыт.

Естественно, что услуги реставрации стоят не мало и осилить соответствующие расходы бюджету небольшого населённого пункта не по силам, и село вот уже несколько лет ожидает выделения финансирования из региональной казны.

Редакция попыталась вновь связаться с главой с просьбой прокомментировать трещины появившиеся на центральном монументе, а также рассказать о том, почему знаковое место, где буквально несколько недель назад, 17 июля, в годовщину начала Сталинградской битвы должны были проходить памятные мероприятия, находится в заброшенном состоянии. Однако дозвониться до местных властей журналистам не удалось.

- Это позор. Мемориал находится в самом центре села. Рядом – школа, полицейский участок и буквально в нескольких десятках метров здание поселковой администрации. Ладно, на ремонт не выделяли денег, а чтобы траву покосить, неужели тоже регион нужен, - задаётся вопросом сельчанин.

Однако, судя по всему, в ближайшее время мемориал на братской могиле всё же может быть приведён в нормальный вид. Согласно информации, размещённой на Госзакупках 31 июля, глава Солодчинского сельского поселения объявила о поиске подрядной организации, готовой взяться за реставрацию. Работы запланированы в два этапа. К ноябрю 2025 года специалисты должны благоустроить прилегающую территорию. Здесь запланировано мощение тротуаров и высадка газона. На эти цели сметой предусмотрено 5,1 млн рублей.

1 июля 2026 года реставраторам предстоит завершить работы и на основной скульптурной композиции. Фигура воина должна быть очищена и покрыта специальными защитными составами. Основание монумента должно быть усилено, целостность всех бетонных поверхностей восстановлена.

Все именные плиты должны быть полностью демонтированы. На их месте установят гранитные.

Отреставрируют специалисты и чашу вечного огня, а также парапетную стенку по периметру мемориала.

На этот этап сметой предусмотрено ещё 12 млн рублей.

Отметим, в целом же восстановление полуразрушенного монумента обойдётся бюджету в 17,2 млн рублей. Подрядчик будет определён к середине августа.

Фото и видео: жители села

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