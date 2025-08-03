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Погода дала ей карт-бланш: биолог - о причинах нашествия саранчи и прогнозах на будущий сезон

Общество 03.08.2025 11:52
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03.08.2025 11:52


Полчища саранчи, еще недавно разорявшие огороды жителей Волгоградской области, обосновались и в городе. По мнению специалистов, массовый наплыв насекомых спровоцировала в том числе небывало теплая зима.

Насекомые, ставшие грозой для будущего урожая, живут по собственному календарю. Пиковых значений их численность достигает в среднем раз в 10-13 лет: в прошлый раз нашествие саранчи в Волгоградской области наблюдали в 2011 году.

- Из семейства саранчовых в Волгоградской области наиболее распространен итальянский прус, - рассказывает директор института естественных наук ВолГУ Елена Иванцова. – Численность насекомых в природе не может быть одинаковой из года в год, она носит волнообразный характер, при котором вспышки массового размножения чередуются с резким ее сокращением, то есть периодами депрессии. У популяции саранчовых такие вспышки случаются в среднем раз в 10-13 лет – в последние годы пики наблюдались в 1993, 2001, 2011 годах.

Истреблять заполонившую регион саранчу, отмечает биолог, необходимо в момент формирования личинок. А вот борьба с насекомыми, которые уже встали на крыло, окажется крайне непростой и дорогостоящей процедурой.

- При увеличении численности популяций у саранчовых происходит переход из одиночной фазы развития в стадную. При этом личинки образуют массовые скопления – кулиги – и начинают мигрировать, питаясь растительностью. Сейчас численность саранчи в Волгоградской области, как и в других российских регионах, прогнозируемо растет. Обработки сельхозугодий против личиночной стадии практически завершились. К середине лета насекомые активно перелетают с места на место и бороться с ними в этой стадии развития весьма затруднительно, - комментирует профессор Елена Иванцова.

Если предстоящей зимой погода вновь выдаст насекомым карт-бланш, их численность вполне ожидаемо возрастет и в следующем году, предполагают специалисты.

- Анализируя многолетнюю динамику численности популяции итальянской саранчи, можно спрогнозировать, что при благоприятных погодно-климатических условиях (мягкая зима, теплая, сухая погода в период развития личинок) численность ее в Волгоградской области в 2026 году будет по-прежнему увеличиваться, - заключает Елена Иванцова.

О полчищах «шагающей» по региону саранчи волгоградцы сообщали еще в начале лета. В ответ на эмоциональные заявления горожан сотрудники Россельхознадзора ответили на менее остро.

Ситуация с саранчовыми в 2025 году складывается ожидаемо, как и давались прогнозы в начале года, происходит нарастание численности саранчовых. Но это не повод для паники, наводнившей страницы интернета, СМИ. Если для простого гражданина скопление саранчовых вызывает ужас и страх, желание сразу снять видео, рассказать всем какой ужас творится, бежать и кричать о том, что нужно что-то делать, то для работников АПК – это, конечно, рабочая ситуация, потому что они знают, «что-то» уже делается, причем в постоянном режиме. Связано это, конечно, в первую очередь, с тем, что обыватель видит скопления саранчовых редко, а думает об их присутствии и того реже.

Фото Андрея Поручаева

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