Волонтёры нашли мёртвыми четверых пропавших без вести волгоградцев





Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы в Волгоградской области за июль 2025 года. По информации добровольцев, за минувший период четверо пропавших без вести жителей региона были найдены мёртвыми, а ещё 47 человек – живыми.

Кроме того, активисты помогли шестерым потерявшимся найти родных и ещё двоим – установить личность.

Отметим, всего же за минувший месяц в поисковый отряд родственники и близкие сообщили о 71 пропавшем. Информация по шести заявкам не подтвердилась. Кроме того, такое же количество пропавших волонтёрам пока что так и не удалось найти.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me