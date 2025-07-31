Экология

Волгоградские школьники выдвинули инициативы по сохранению природы в регионе

Экология 31.07.2025 20:22
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31.07.2025 20:22


Волгоградские школьники предложили организовать видеонаблюдение в водоохранных зонах и усилить ответственность за нарушение правил поведения на данных территориях, а также наладить сбор использованного пластика для последующей его переработки. Эти и многие другие инициативы выдвинули школьники региона на встрече с председателем комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководителем Экологического совета при регпарламенте Ириной Соловьевой.

Экологическое мероприятие состоялось на площадке детского спортивного комплекса «Сосна» во Фроловском районе. По мнению председателя комитета облдумы по экологии, проведение мониторинга мнения подрастающего поколения по различным вопросам государственного характера, особенно экологической повестки, является важным составляющим воспитания подрастающего поколения. 


- В ходе стратегических сессий по развитию основных сфер экономики региона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также призвал слышать и слушать молодых людей, активнее привлекать молодежь к взаимодействию с властью. Особый акцент глава региона сделал на экологическом просвещении, заявив, что «на всех ступенях воспитания, обучения, образования должны быть и действовать соответствующие программы, формирующие грамотное отношение детей и подростков, молодежи к природе и экологии в целом». И в первую очередь – к решению вопросов экологической повестки, реализации проектов по сбережению уникального природного потенциала региона и страны в целом, разработке инициатив по достижению экологического благополучия как одной из национальных целей, и главное – соблюдению баланса между технологическим развитием области и сохранением ее природного капитала, - отметила Ирина Соловьева.  

Председатель экосовета рассказала юным волгоградцам о роли зеленых насаждений в жизни человека, причинах изменений климата и негативном антропогенном влиянии на него, а также о сохранении леса в степной зоне и о значении водоохранных зон и вреде, который наносят почве и воде строительные отходы. В ходе мероприятия воспитанников лагеря познакомили с уникальными природными объектами и парками Волгоградской области, а также рамках акции прошла экологическая викторина.

- Мы видим, как подрастающее поколение все охотнее вовлекается в работу по сохранению окружающей среды, инициирует экологические акции, следит за чистотой водоемов, участвует в восстановлении зеленых зон, в партийных экологических проектах – таких, как «Чистая страна». Предлагает действительно рациональные идеи по улучшению экологической обстановки. Это по-настоящему вдохновляет.  Волгоградская область является примером эффективной работы по решению вопросов экологии. Я глубоко убеждена: только объединив усилия государства, общества и подрастающего поколения, мы сможем сохранить удивительную природу Волгоградской области и передать ее такой же красивой, чистой и богатой тем, кто придет после нас, – подытожила Ирина Соловьева.

Фото: Волгоградская областная Дума

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