Происшествия

Под Волгоградом за сутки утонули двое отдыхающих

Происшествия 03.08.2025 21:13
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03.08.2025 21:13


В региональном управлении МЧС России опубликовали очередную сводку летальных случаев на водных объектах Волгоградской области. По данным спасателей, за минувшие сутки погибли сразу двое отдыхающих.

В Волжском на острове Зелёном специалисты извлекли из воды тело 32-летнего мужчины, утонувшего в акватории Ахтубы. В Котовском районе водолазы достали на берег 19-летнего парня, погибшего, купаясь на «диком» пляже в селе Нижние Коробки.

Отметим, по обоим случаям правоохранителями проводятся проверки.

Фото из архива ГКУ «Служба спасения»

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