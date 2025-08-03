Под Волгоградом за сутки утонули двое отдыхающих

В региональном управлении МЧС России опубликовали очередную сводку летальных случаев на водных объектах Волгоградской области. По данным спасателей, за минувшие сутки погибли сразу двое отдыхающих.
В Волжском на острове Зелёном специалисты извлекли из воды тело 32-летнего мужчины, утонувшего в акватории Ахтубы. В Котовском районе водолазы достали на берег 19-летнего парня, погибшего, купаясь на «диком» пляже в селе Нижние Коробки.
Отметим, по обоим случаям правоохранителями проводятся проверки.
Фото из архива ГКУ «Служба спасения»