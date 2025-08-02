Общество

До +15 и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской области

Общество 02.08.2025 18:18
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02.08.2025 18:18


В ближайшие дни в Волгоградской области ожидается понижение температуры воздуха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 3 августа в регионе прогнозируют кратковременные дожди с грозами и ветром порывами до 15-20 м/с.

- Температура воздуха: ночью +20...+25º местами до +15º; днем +25...+30º, в отдельных районах +32...+37º, - сообщают в ЦГМС.

В Волгограде 3 августа днем также возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха: ночью +22...+24º; днем +31...+33º. Аналогичная погода ожидается в областном центре и 4 августа.

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