В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются санкт-петербургские авиарейсы





3 августа в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании прилёта и вылета авиарейсов. На фоне атаки беспилотников Росавиация ограничила приём и выпуск самолётов аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге, что сказалось и на волгоградских пассажирах.

По информации электронного табло, на текущий момент на два с половиной часа, с 11:15 на 13:55, отложен прилёт в Волгоград рейса 5N 511 компании Smartavia. Также с 11:50 на 13:50 отложен прилёт рейса FV 6117 авиакомпании «Россия».

Соответственно, скорректировано и расписание вылетов в обратном направлении: с 12:05 на 14:30 отложено отправление из Волгограда в Санкт-Петербург рейса 5N 512, и с 12:50 на 14:50 смещается вылет рейса FV 6118.